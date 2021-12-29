Електропотяги Škoda перебували на ремонті з липня 2019 року

У четвер, 30 грудня, з Києва до Львова відправиться перший із двох двоповерхових електропотягів виробництва компанії Škoda, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Як йдеться у повідомленні, потяг курсуватиме за маршрутом №747 Київ – Львів. Він відправлятиметься з Києва о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45. На шляху прямування потяг зупинятиметься, зокрема, у Вінниці, Хмельницькому і Тернополі.

Як розповіли в «Укрзалізниці», ремонт 6-вагонного електропоїзда чеського виробництва Škoda побудови 2012 року здійснювався на Київському електровагоноремонтному заводі. Поїзд прибув на підприємство для проведення ремонтних робіт у лютому 2021 року. За 11 місяців його повністю оновили.

«Поїзд обладнаний розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира, сповивальними столиками в головних вагонах, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння, вакуумними туалетами», – розповіли у компанії.

Нагадаємо, що Україна купила електропотяги Škoda у рамках підготовки до футбольного Євро-2012. Такі потяги курсують електрифікованими ділянками на постійному і змінному струмі. Електропоїзд складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць. Корпус виконано зі спеціального алюмінію. Поїзд розганяється до 160 км/год.

Восени 2016 року після планового ремонту двоповерхові поїзди запустили на маршрутах Київ – Харків і Вінниця– Харків. Але в липні 2019-го вони потребували капітального ремонту, а тому «Укрзалізниця» оголосила тендер на капітальний ремонт цих потягів за 160 млн грн. Спершу їх мали відремонтувати до кінця 2020 року, але потім цей термін змістили.

В «Укрзалізниці» раніше повідомляли, що перший електропотяг Škoda курсуватиме у пік зимових перевезень, а ремонт другого такого електропотяга завершать у першому кварталі 2022 року.