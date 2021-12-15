«Укрзалізниця» запустила офіційний чат-бот для продажу квитків та надсилання сповіщень про рейс в Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger. Раніше такі боти були доступні у Viber і Telegram.

Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці» в середу, 15 грудня, чат-бот для користувачів Facebook відкривається безпосередньо з головної сторінки «Укрзалізниці» у цій соцмережі.

«За даними порталу Statista.com, в Україні зараз 15 млн активних користувачів Facebook Messenger, тож ми раді поширенню чат-бота однією з найбільш улюблених українцями платформ для спілкування», сказав керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

За допомогою Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger пасажири «Укрзалізниці» вже можуть купувати квитки на всі поїзди далекого сполучення та швидкісні поїзди «Інтерсіті+», повертати раніше придбані квитки, дивитися розклад рейсів та онлайн-табло станцій, а також перевіряти, до якої платформи прибуває потяг.

Посилання на чат-боти «Укрзалізниці:

Крім того, пасажири «Укрзалізниці» можуть додавати придбані квитки в гаманці в Apple Wallet, Google Pay.