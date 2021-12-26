25 грудня Укрзалізниця запустила «Буковельський експрес» – дизель-поїзд, що сполучатиме Львів із найбільшим гірськолижним курортом «Буковель». ZAXID.NET розповідає, як вдалось відродити новий транспортний хаб на Прикарпатті та чому запуск прямого потяга зі Львова в «Буковель» чекали не лише туристи, а й мешканці ближніх до курорту сіл.

5 годин до «Буковеля» з комфортом

«Буковельський експрес», який почав курсувати з 25 грудня, прямує за маршрутом Львів – Ясіня щодня. Зі Львова поїзд вирушає о 6:40 та прибуває до станції у Татарові, що неподалік Буковеля, об 11:21. Поїзд зупиняється у Галичі, Івано-Франківську, Надвірні, Делятині, Яремчі та Микуличині й має кінцеву зупинку в Ясіні. Звідти, крім «Буковеля», можна зручно доїхати й до іншого популярного гірськолижного курорту в Драгобраті, що на Закарпатті. Загалом поїзд за менш ніж 5 годин долає відстань майже 230 км.

Квиток зі Львова до Татарова коштує 224 грн у вагоні першого класу й 164 грн у вагоні другого класу. Суттєвих відмінностей між вагонами першого та другого класів немає: у першому дещо менше місць та ширша відстань між рядами.

Потяг ДПКр-3 виробили на Крюківському вагонобудівному заводі. Вартість одного такого потяга становить 168,1 млн грн із ПДВ. Дизель-потяги ДПКр-3 курсують на маршрутах Прикарпатського експресу (Івано-Франківськ – Коломия), Дунайського експресу (Одеса – Ізмаїл), Слобожанського експресу (Харків – Ворожба, Харків – Попасна). У листопаді «Укрзалізниця» отримала ще два такі поїзди й передбачається, що один із них запустять за маршрутом Львів – Тернопіль – Чернівці – Коломия.

Поїзд ДПКр-3 складається з трьох вагонів і розрахований на 172 пасажирів й зсередини нагадує поїзд Інтерсіті+ – вагони обладнані зарядками для ґаджетів, сидячими кріслами, полицями для речей та двома туалетами, які не припиняють роботу на зупинках.

Із самої станції доїхати до гірськолижного курорту можна шатл-басами, які курсують упродовж дня й коштують 50 грн. Як розповів ZAXID.NET представник ГК Буковель Володимир Юзюк, «Укрзалізниця» завчасно попереджає адміністрацію курорту про кількість пасажирів на рейсі й, відповідно до цього, курорт до станції відправляє автобуси з відповідною кількістю місць.

«Якщо нам кажуть, що до Татарова їде 100 людей, то ми зобовʼязані надати автобуси на 100 людей, не залежно від того, чи всі ці люди, які вийдуть на станції в Татарові, потім поїдуть у "Буковель"», – пояснює Володимир Юзюк.

До 16 січня 2022 року «Буковельський експрес» курсуватиме щодня, крім 1 та 4 січня. Потім поїзд буде їздити лише у п’ятницю, суботу та неділю. Попри те, що лижний сезон на курортах закінчиться у лютому-березні, в «Укрзалізниці» переконують, що поїзд не буде сезонним й курсуватиме весь рік. Можливо, згодом лише скоригують його розклад.

За словами керівника із комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександра Шевченка, перед запуском експресу, компанія вивчала розклад поїздів із інших регіонів, що курсують через Львів, зокрема з Києва. Тож розклад поїзда Львів – Ясіня підлаштований так, що пасажири, наприклад, із нічного потяга з Києва мали змогу у Львові пересісти на експрес.

«Ми можемо навіть додати ще один поїзд на маршрут і збільшити частоту його курсування, але все буде залежати від пасажиропотоку», – каже Олександр Шевченко.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін повідомив ZAXID.NET, що туристи дуже потребували цього потяга, адже ще до запуску пасажири розкупили всі квитки на період із 2 по 16 січня 2022 року.

Нове життя станції

Невеличкий зупинковий пункт у Татарові розташований за 10 км від Микуличина й за 6 км від Ворохти. Станцію відкрили у 1894 році разом із залізничним вокзалом, що є памʼяткою архітектури. В останні роки через станцію курсували пасажирські поїзди далекого сполучення, однак не зупинялись, оскільки платформа станції не могла приймати поїзди з більш ніж 6 вагонами.

Фото Вікіпедії Фото ZAXID.NET

Це дуже ускладнювало мобільність місцевих мешканців, яким доводилось добиратися до сусідніх станцій для далеких поїздок. Тож місцева влада кілька років писала звернення до Львівської залізниці з проханням відремонтувати станцію та розширити платформу.

Однак лише у листопаді 2021 року «Укрзалізниця» у співпраці з «Буковелем» вирішила відремонтувати станцію, аби облаштувати тут пересадковий хаб для туристів, які їдуть на курорт.

За словами Олександра Камишіна, станцію вдалось відновити мінімальними затратами. Тут провели косметичний ремонт усередині будівлі, побудували туалет та облагородили навколишню територію, а також продовжили платформу до 324 м, що дає змогу зупинятися поїздам, у складі яких до 12 вагонів. Тепер через Татарів курсують 7 поїздів далекого сполучення та три приміські.

Вартість ремонту станції керівництво «Укрзалізниці» не називає, зазначивши лише, що всі роботи співфінансував також «Буковель».

Пряма гілка до курорту

У 2021 році власники курорту звернулися до Укрзалізниці з пропозицією розглянути можливість будівництва нової залізничної гілки, що б вела безпосередньо до «Буковеля». Попередньо 20-кілометрову гілку мали б побудувати як продовження колії від Татарова.

«Це дуже складний і вартісний проект, тож зараз ми перебуваємо на етапі розробки технічного і фінансового обґрунтування. Проект буде виправданий фінансово і для залізниці, і для курорту», – розповів ZAXID.NET Володимир Юзюк.

Натомість Олександр Шевченко уточнив ZAXID.NET, що компанія розробляє кілька напрямків продовження залізничних гілок у карпатському регіоні й, зокрема, розглядає варіант, що нова гілка до «Буковеля» не буде завершуватись саме на курорті.

Згідно з договором, фінансування проекту має взяти на себе курорт, натомість «Укрзалізниця» має розробити передпроектну пропозицію. Попередньо будівництво нової гілки коштуватиме щонайменше мільярд гривень. Саме будівництво триватиме приблизно рік, однак терміни залежатимуть від того, чи буде ділянка, де прокладатимуть нову гілку, електрифікованою.