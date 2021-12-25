«Буковельський експрес» курсуватиме щодня з 25 грудня до 16 січня, крім 1 та 4 січня

У суботу, 25 грудня, «Укрзалізниця» запустила окремий потяг, який сполучить Львів з найбільшим гірськолижним курортом України. «Буковельський експрес» курсуватиме щоденно до 16 січня, окрім 1 та 4 січня.

Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», «Буковельський експрес» курсуватиме за маршрутом Львів — Ясіня — Львів. Він вирушатиме зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25, робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та ін. Вартість квитків стартує від 211 грн.

«Буковельський експрес» курсуватиме щодня з 25 грудня до 16 січня, крім 1 та 4 січня. Потім курсуватиме по п’ятницях, суботах та неділях. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру, пристосований також для перевезення маломобільного населення.