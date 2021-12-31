Нові СВ-вагони обладнані відеоспостереженням і сучасною системою кондиціонування повітря

«Укрзалізниця» отримала 5 нових вагонів СВ, які випустять на маршрут поїзда Київ – Ужгород. Нові вагони обладнані додаткових освітленням для пасажирів із порушенням зору, вакуумними туалетами та відеоспостереженням.

Чергову партію нових вагонів, які виготовили на Крюківському вагонобудівному заводі, «Укрзалізниця» отримала 30 грудня. Це перші вагони типу СВ, які завод передав УЗ із випередженням графіку.

Із цих та отриманих раніше нових вагонів купе сформували оновлений склад поїзда №229 Київ – Ужгород. Він відправлятиметься з Києва 30 грудня та 7 січня о 20:05 та прибуватиме до Ужгорода о 08:53. Зворотно поїзд відправлятиметься 31 грудня о 19:06 з прибуттям об 11:28. 8 січня з Ужгорода поїзд відправлятиметься о 22:26 та прибуватиме в Київ о 14:45.

У новоотриманих вагонах СВ оновили пульт керування освітленням у купе, сигналізацію, індикатор зайнятості вбиральні та кнопку виклику провідника. Для пасажирів з порушеннями зору передбачили контрастну вхідну зону та додаткове освітлення сходів, підсвітку номерів купе. Вагони мають збільшений обсяг багажника та обладнані системами відеоспостереження, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для кожного місця, а також сучасними кондиціонерами.

Загалом у 2021 році «Укрзалізниця» отримала 20 зі 100 нових пасажирських вагонів, що їх виготовили за кошти держбюджету в межах програми «Велике будівництво». До липня УЗ отримає від Крюківського вагонобудівного заводу ще 36 купейних вагонів, 7 вагонів СВ, 20 вагонів купе для перевезення людей з інвалідністю, а також 17 купейних вагонів з купе начальника поїзда.