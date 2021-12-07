У деякі райони вода подаватиметьяс з низьким тиском

Впродовж середи, 8 грудня, у половини будинків у Тернополі не буде водопостачання. Про припинення постачання холодної води в трьох найбільших мікрорайонах Тернополя повідомляють в Тернопільській міській раді.

Працівники комунального підприємства ремонтуватимуть поломку на загальному водопроводі діаметром півметра, який забезпечує водопостачанням масиви «Сонячний», «Аляска» та «Канада». В деяких будинках трьох масивів буде повністю відсутнє постачання холодної води, а в деяких спостерігатиметься низький тиск води.

«У зв’язку із аварійно-ремонтними роботами на водоводі діаметром 500 мм, що проходить у Тернополі на проспекті Злуки, 8 грудня з 09:00 до 23:00 низький тиск води спостерігатиметься в багатоквартирних будинках трьох масивів», – повідомляють в Тернопільській міській раді.

В комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» просять мешканців будинків запастися водою. Ремонтні роботи завершаться ближче до вечора і вже близько 22:00 водопостачання повинно відновитися до нормального рівня.