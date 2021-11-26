У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» встановлюють сучасну систему очищення води. Її медзакладу подарував німецький благодійний фонд «H.O.P.E. we help children». Фільтри стоятимуть у кожному відділенні лікарні. Тож тепер маленькі пацієнти зможуть пити майже джерельну воду, а батьки не хвилюватимуться за її якість. «Охматдит» – третя державна лікарня в Україні, й друга у Львові, де із крана тече така очищена вода. Раніше такі системи з'явилися у лікарні м. Кам'янець-Подільський і у 8-й міській клінічній лікарні Львова.

12-річна Марічка лежить в хірургії «Охматдиту». Тепер, коли хоче пити, воду не потрібно купувати, адже у цьому відділенні встановили сучасну систему очищення. Тож із крана тече готова й безпечна для споживання вода. Марічка каже: «Я люблю пити воду, п'ю стакан-два вдень, але лікарі мені кажуть пити літр і більше».

Системи очищення води лікарні подарував німецький благодійний фонд «H.O.P.E. we help children». Спеціальні фільтри встановлять у всіх відділеннях медзакладу. Наразі, окрім хірургії, вони вже працюють у реанімації новонароджених, у лабораторії і діагностичному відділенні. Німецькі благодійники допомагають майстрам монтувати системи. Спершу інсталяцію необхідно зібрати, а тоді вже під'єднати до мережі.

«Коли ми систему змонтували, відкриваємо всі крани. Спочатку виходить повітря і коли починає іти вода, вона з бульбашками, така збагачена повітрям. Треба, щоб вона 10 хвилин протекла і тоді її можна пити», – розповів головний інженер лікарні Зеновій Гулей.

«Охматдит» – третя державна лікарня в Україні, в якій тепер можна пити воду з крана. А от за кордоном майже всі клініки мають такі системи.

«Це не лише питна вода, це ще й здорова вода. Спочатку ми провели в Німеччині в лабораторії дослідження, щоб переконатися, що вода чиста та добра. І лише після цього ми вирішили допомагати цій лікарні, дітям зокрема», – пояснив керівник благодійного фонду «H.O.P.E. we help children» Вольфган Понто.

«Це важливо для всіх. Перш за все, для пацієнтів маленьких, для їхніх батьків, щоби було комфортно. Ще це допоможе зменшити витрати під час перебування. І також це важливо для медичного персоналу, який також може собі зробити каву, чай. Пробував, вчора знімав пробу особисто. Дуже смачна вода, направду. Її кип'ятили, нема ніякого ні накипу, ні осаду», – розповів в.о. директора лікарні Богдан Мальований.

Сучасна система фільтрації води вже майже півроку працює у 8-й міській лікарні. Її встановили в дитячому опіковому відділенні. Обладнання медзакладу подарував той же ж німецький благодійний фонд. 8-ма лікарня стала першою серед державних в Україні, де з'явилася така установка.

«Пацієнти, колектив лікарні і навіть із інших відділень приходять працівники. Користуються цією системою, яка очищає воду, і п'ють чисту і добру воду на роботі. Це в усіх лікарнях повинно бути і в домашніх умовах», – вважає завідувач Центру термічної травми 8-ї міської лікарні Василь Савчин.

Наразі в «Охматдит» німецькі благодійники привезли сім систем, ще вісім планують доправити найближчим часом.

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