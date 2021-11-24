Благодійник з Німеччини Вольфган Понто подарував лікарні спеціальну систему очистки проточної води

У середу, 24 листопада, керівник благодійного фонду «H.O.P.E. we help children» Вольфган Понто подарував львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» спеціальну систему очистки проточної води. Тепер хворі діти, які лікуються у цій лікарні, зможуть пити чисту воду прямо з-під крана. «Охматдит» буде третьою державною лікарнею в Україні, в якій можна буде пити воду з-під крана і за складом вона не відрізнятиметься від джерельної.

Майже всі іноземні клініки мають таку систему очистки води, а в Україні це лише запроваджують. Унікальні фільтри для лікарні спеціально підібрали німецькі експерти після аналізу води у лікарні. Такі системи очистки води вже є у лікарні в Кам'янець-Подільському і у 8-й міській клінічній лікарні Львова.« Охматдит» буде третьою державною лікарнею в Україні, де хворі діти зможуть пити практично джерельну воду із системи загального водопостачання. Це фільтри європейської компанії Aquafilte. Кожне відділення лікарні матиме свій фільтр, усіх їх буде 15.

Кожне відділення матиме свій фільт, усіх буде 15

«Вода у Львові не найкращої якості. Тож ми радо відгукнулися, коли Вольфганг Понто запропонував встановити нам таку систему у лікарні», - каже голова опікунської ради Андріана Мальська.

До слова, «H.O.P.E. we help children» – благодійний фонд, створений громадянином Німеччини Вольфганом Понто у містечку Ванген ім Альгой у 2015 році. Фонд займається поліпшенням медичного забезпечення хворих дітей України і його підтримують спонсори у Німеччині. Першим українським містом, яке Вольфган відвідав в рамках Євро-2012, був Львів. Цей фонд неодноразово надавав допомогу львівській обласній дитячій лікарні «ОХМАТДИТ», Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центру, 8-й міській клінічній лікарні, міському пологовому будинку № 1, пологовому відділенню 3-ї міської клінічної лікарні тощо.