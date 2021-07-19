Вольфган Понто (другий зліва) подарував лікарн систему очистки води

У понеділок, 19 липня, керівник благодійного фонду «H.O.P.E. we help children» Вольфган Понто подарував дитячому опіковому відділенню 8-ї міської клінічної лікарні спеціальну систему очистки проточної води. Тепер найменші пацієнти матимуть чисту питну воду з-під кранів. Лікарня стала першим медичним закладом в Україні, де встановили таку систему очистки води повідомила прес-служба ЛМР.

Вольфган Понто в Україні вже 61-й раз. Його благодійний фонд підтримує багато лікарень в Україні, особливо у західному регіоні.

«Маю можливість допомогти дітям, це мій шанс, і я роблю це. Я є фанатом футболу, і коли у 2015 році «Баварія» грала у Львові, я випадково потрапив в цю лікарню, і це мене дуже зачепило. Тоді й виникла ідея підтримати дитячі установи. Тут, у цій лікарні, я знайшов добрих друзів, яким довіряю, і яких ми охоче підтримуємо. А нам довіряють і нас підтримують спонсори Німеччини, і таким чином це працює, – повідомив Вольфган Понто.

За його словами, майже всі іноземні клініки мають таку систему очистки води, а в Україні це лише запроваджують. Це обладнання дозволить найменшим пацієнтам лікарні отримувати практично джерельну воду із системи загального водопостачання.

«Ми вже давно працюємо з різними благодійниками. З благодійним фондом «H.O.P.E. we help children» та Вольфганом Понто ми тісно працюємо з 2015 року. Загалом фонд нам багато вже допоміг, були зроблені деякі ремонти у відділенні завдяки фонду, доставлені ліжка для пацієнтів. Такого обладнання для очистки води більше ніде нема в місті. В Україні ми перша установа, де буде встановлена така система, і у проекті є ще Кам’янець-Подільський», - зазначив керівник 8-ї міської клінічної лікарні Василь Трунквальтер.

До слова, «H.O.P.E. we help children» – благодійний фонд, створений громадянином Німеччини Вольфганом Понто у містечку Ванген ім Альгой у 2015 році. Фонд займається поліпшенням медичного забезпечення хворих дітей України. Першим українським містом, яке Вольфган відвідав в рамках Євро-2012, був Львів. Цей фонд неодноразово надавав допомогу львівській обласній дитячій лікарні «ОХМАТДИТ», Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центру, 8-й міській клінічній лікарні, міському пологовому будинку № 1, пологовому відділенню 3-ї міської клінічної лікарні тощо.