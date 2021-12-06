За необхідності адміністрація закладу може запросити когось з батьків допомогти підготувати свято, але лише за наявністю Covid-сертифікату

У Тернополі дозволили проводити традиційні новорічні ранки в дитячих садках та в школах для молодших класів, однак такі святкування повинні проходити без батьків. Традиційні новорічно-різдвяні ранки повинні проводитися за карантинними обмеженнями і лише для однієї групи чи класу, щоб мінімізувати контакт між дітьми.

Про особливості святкування передноворічних ранків у школах та дитсадках сьогодні, 6 грудня, ZAXID.NET розповіла начальниця управління освіти Тернопільської міськради Ольга Похиляк. За її словами, обмеження на такі святкування обговорювалися під час засідання оперативного міського штабу із надзвичайних ситуацій, яке відбулося в п'ятницю, 3 грудня.

«У нас зменшилася кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Ще три тижні тому в нас було 30 класів, які навчалися дистанційно, станом на зараз – лише 10 класів мають заочне навчання. Тому вважаю, що святкування можна дозволити, однак в межах одного колективу і без запрошених гостей, артистів чи батьків», – розповіла Ольга Похиляк.

Освітянка зазначила, що на кінець минулого тижня в Тернополі було зафіксовано 17 випадків захворювання на коронавірус серед учнів і 9 – серед вчителів. В дитячих садках не працювали 4 групи, хворіла одна дитина і сім працівників навчально-виховних закладів.

У міській раді Тернополя також зазначили, що в окремих випадках батьки можуть бути присутні на новорічних і різдвяних ранках. Дирекція закладу може самостійно визначити, хто з батьків братиме участь в підготовці до свята і дозволити таким людям вхід. Обов'язково умовою також стане наявність сертифікату про вакцинацію, негативного ПЛР-тесту чи довідки про перенесення хвороби.