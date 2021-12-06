Обмеження «червоної зони» були запроваджені на території Івано-Франківської області з 30 жовтня

З вівторка, 7 грудня, для Івано-Франківської області скасовують обмеження «червоної» зони епідемічної небезпеки. Таке рішення ухвалили у понеділок, 6 грудня, під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про рішення Державної комісії послабити карантин для Івано-Франківської області повідомив міністр кабміну Олег Немчінов. Обмеження скасовуються і для Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києва.

«Також нагадуємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які Уряд ухвалив минулого тижня. Торкнуться вони у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о», – повідомив Олег Немчінов.

Нагадаємо, що обмеження «червоної зони» на території Івано-Франківської області почали діяти з 30 жовтня. За цей час дії карантину в області зафіксували рекордну кількість хворих на Covid-19. Так, 10 листопада, виявили 1454 нових випадків Covid-19. Це найбільша для Прикарпаття кількість виявлених хворих за добу від початку пандемії. Попередній максимум медики фіксували 27 жовтня 2021 року, коли виявили 1258 хворих на Covid-19. Станом на 6 грудня в області зафіксували 81 новий випадок зараження коронавірусом. Загалом в Івано-Франківській області за весь період пандемії на коронавірус захворіли 122 662 мешканців, від ускладнень померло 2 907 людей, одужало – 104 707.