51-річна вихователька з групою «антивакцинаторів» протестувала через відсторонення від роботи

Невакцинована 51-річна працівниця рівненського дитсадка №17 «Вишенька» намагаючись уникнути відсторонення від роботи, як того вимагає законодавство, привела з собою групу антивакцинаторів, які блокували роботу закладу. Про це повідомляє місцева газета «7 днів».

Як повідомляється, 51-річна вихователька протестувала через своє відсторонення від роботи: згідно з постановою Кабміну всіх невакцинованих освітян із 8 листопада мали відсторонити від роботи.

«Одна з наших виховательок – Галина Олексіївна, була попереджена про можливість відсторонення. Однак із 8 листопада вона взяла тиждень відпустки. Ми домовилися, що за цей час вона вирішить, що робити в таких обставинах, – розповіла завідувачка дитячого садка Ірина Кухарчук.

Однак, після тижня відпустки вихователька прийшла на роботу в супроводі трьох невідомих чоловіків для того, щоб отримати документи про відсторонення від роботи.

За словами завідувачки закладу, відвідувачі поводилися агресивно, тож довелося викликати поліцію.

«В обідню пору, коли відбувалася перезмінка вихователів у садок разом із нашою колегою увірвалося ще троє невідомих чоловіків, які не побажали представитися. Сказали, що прийшли «захистити добру жіночку». Вони поводилися грубо, подекуди агресивно, погрожували. Розказували мені, що я порушую закон і права Галини Олексіївни», – розповіла Кухарчук.

Сторонні люди були без засобів захисту. Намагалися пройтися дитсадком, обгрунтовуючи це тим, що це громадське місце. Тож працівники садочка викликали поліцію. Коли туди прибули патрульні, то чоловіки не реагували на їхні зауваження. Тому на них патрульні склали адмінпротоколи за те, що вони були без захисних масок (штраф від 170 до 255 грн. – ред.). Розмова з правоохоронцями нічого не дала. Це все тривало понад 4 години.

Через якийсь час прийшло ще троє антивакцинаторів. Після приїзду ще одного екіпажу поліції з юристом, сторонні таки залишили дитячий заклад.

За два дні до поліції на лінію «102» надходило аж п’ять викликів із цього дитсадочку. Люди скаржилися на конфлікт, агресивне поводження, пошкодження майна дитячого садочку. Одна вихователька поскаржилася, що невакцинована працівниця вдарила її в обличчя. Подібні заяви надходили й від інших працівників. Однак, і сама невакцинована жінка поскаржилася на те, що били і її, інформує «Радіо Трек».

Наразі, поліцейські відкрили 3 кримінальні провадження за цією справою.