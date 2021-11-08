Якщо вчителів бракуватиме, залучатимуть педагогів на пенсії та молодих

Через відсутність вакцинації 581 працівника загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області 8 листопада відсторонено від роботи. Повністю вакциновані менше половини учителів та інших працівників шкіл.

Уранці 8 листопада не був допущений до роботи 581 невакцинований від коронавірусу працівник шкіл Рівненської області, у тому числі вчителі та непедагогічні працівники шкіл. Про це повідомив під час онлайн-брифінгу у понеділок, 8 листопада, перший заступник голови рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін. При цьому він уточнив, що дані неповні, адже зібрані не з усіх громад області. Найбільший відсоток відсторонених працівників у Рівненській, Вирівській, Рокитнівській. Володимирецькій, Немовицькій громадах області. Водночас у Боремельській громаді усі працівники шкіл вакциновані і жоден працівник не відсторонений.

Загалом учителям області зроблено 42847 шеплень, двома дозами вакциновані 43% педагогів. За даними Сергія Подоліна, 8 листопада 31 школа області перебуває на канікулах, 217 шкіл навчаються у звичайному режимі, у 305-ти учні 5-11 класів навчаються дистанційно. Усього у школах області працює 19 600 вчителів.

Тим, кого не допустили до роботи, не нараховуватимуть зарплатню і не обліковуватимуть робочий час. Години відсторонених учителів читатимуть інші, вакциновані вчителі. На Рівненщині у разі необхідності залучатимуть до викладання вчителів-пенсіонерів та молодих вчителів, які отримали відповідну освіту.

Нагадаємо, МОЗ затвердило перелік професій, яким обовʼязково потрібно вакцинуватися від коронавірусу. У переліку є працівники освіти, незалежно від спеціалізації закладу; працівників центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях; працівників місцевих державних адміністрацій (обласних, міських і районних). Роботодавці повинні обов'язково відсторонити невакцинованих працівників від роботи із збереженням місця, однак без збережння зарплати.