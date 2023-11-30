У п’ятницю, 1 грудня, кілька вулиць мікрорайону Сихів у Львові будуть без водопостачання. Це пов’язано із підключенням нового водопроводу на проспекті Червоної Калини.

Як повідомили у диспетчерській службі «Львівводоканалу», на проспекті Червоної Калини, 55-77 проводимуть роботи з підключення водопроводу діаметром 500 мм. На час робіт з 09:00 і до 22:00 призупинять водопостачання до прилеглих вулиць.

Без води будуть такі адреси:

вул. Бережанська, 56,

вул. Довженка, 1-13; 10-16,

вул. Зубрівська, 1-27, 26-36,

вул. Манастирського, 1-9,

вул. Морозна, 8-14, 19-39,

вул. Сихівська, 8-30,

вул. Хоткевича, 6-48,

вул. Хуторівка, 28-44,

пр. Червоної Калини, 35-81, 40-60,

вул. Чукаріна, 1а, 1б, 2-30.

Після завершення ремонтних робіт мережу промиють, через це можливе забарвлення води іржею.

Цілодобова гаряча лінія «Львівводоканал»: короткий номер 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).