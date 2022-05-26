Вода з ГЕС частково затопила Нову Каховку, бо окупанти не дозволяють провести там ремонт

Захоплену окупантами Нову Каховку було частково затоплено, оскільки росіяни не дозволяють відремонтувати гідроагрегати на Каховській ГЕС. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, якого цитує Інтерфакс-Україна.

За його словами, окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об'єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи.

«На даний час на захопленій окупантами Каховської гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають можливості відремонтувати», – повідомив Громов.

Він зазначив, що діяльність окупантів вже призвела до часткового затоплення Нової Каховки, набережної та місцевого парку.

«Під загрозою перебувають навколишні села та окуповане місто Херсон», – заявив Громов.

Зазначимо, що 24 лютого Каховська ГЕС та головна споруда Північно-Кримського каналу, шлюзи якої до 2014 року регулювали подачу дніпровської води до Криму, були захоплені російськими військовими, які вторглися на Херсонщину з анексованого півострова. Згодом національна енергетична компанія «Укренерго» заявила, що з 24 лютого Каховська ГЕС відключена від енергосистеми України.

20 травня видання «Центр журналістських розслідувань» із посиланням на жителів Нової Каховки повідомило, що на Каховській ГЕС скидають великі обсяги води, яка затоплює Нову Каховку. За інформацією видання, на гідроелектростанції змушені скидати воду з Каховського водосховища у великих обсягах, оскільки не працюють два гідроагрегати, які не можуть відремонтувати через окупацію. Внаслідок цього вже затопило набережну і міський парк імені Степана Фалдзинського у Новій Каховці. Під загрозою – навколишні села і Херсон.