На пошкодженій вагонами ділянці тривають відновлювальні роботи

У Рівненській області стався схід порожніх вагонів вантажного потяга. Через аварію низка пасажирських потягів «Укрзалізниці» в напрямку Карпат затримується чи рухається за зміненими маршрутами, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» у вівторок, 1 липня.

На місці інциденту вже тривають відновлювальні роботи.

За даними «Укрзалізниці», через аварію потяги №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків рухатимуться об’їзним маршрутом через Тернопіль. Затримка в русі поїздів – від двох годин.

«Пасажирів з/до станцій Дубно, Броди, Шепетівка, Славута забирає Інтерсіті №744 Львів – Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих двох годин», – повідомили у пресслужбі компанії.

У пресслужбі «Укрзалізниці» попросили пасажирів, які прямують рейсами, що затримуються, та мають пересадки, сповістити про це провідників або стюардів. Після цього диспетчери скоординують потрібні стикування.

Із актуальною затримкою потягів можна ознайомитися за посиланням.