Через шквальний вітер на Львівщині було знеструмлено 154 населених пункти
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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17 січня внаслідок сильних поривів вітру та рясних опадів мокрого снігу було знеструмлено 154 населених пунктів Львівщини. З них 118 повністю, 36 частково.
Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, аварійні бригади працювали у посиленому режимі. Станом на ранок 18 січня без електропостачання залишаються 31 населений пункт, з них 11 повністю, 20 частково.
Ускладненим також є проїзд дорогами Львівщини через ожеледицю.
Нагадаємо, 17 січня у Самборі вітер повалив дерево, яке впало на жінку. Потерпіла отримала переломи трьох ребер.
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