17 січня внаслідок сильних поривів вітру та рясних опадів мокрого снігу було знеструмлено 154 населених пунктів Львівщини. З них 118 повністю, 36 частково.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, аварійні бригади працювали у посиленому режимі. Станом на ранок 18 січня без електропостачання залишаються 31 населений пункт, з них 11 повністю, 20 частково.

Ускладненим також є проїзд дорогами Львівщини через ожеледицю.

Нагадаємо, 17 січня у Самборі вітер повалив дерево, яке впало на жінку. Потерпіла отримала переломи трьох ребер.