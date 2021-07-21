Від дощових вод постраждало найменше десять господарств

У селищі міського типу Коропець в Монастириському районі через сильні дощі підтопило близько десяти городів та одну вулицю. Наразі в селищній раді організовують комісію, щоб з'ясувати які саме збитки завдала негода.

Селищний голова Микола Тимків розповів ZAXID.NET, що, на щастя, місцева річка поки не вийшла з берегів, але дощова вода і далі прибуває в русло через сильні опади.

«У нашому селищі є кілька вулиць, котрі розташовані під горою. Коли випадає велика кількість опадів, вся дощова вода тече з гори на подвір'я і городи. Потім вона сходить і втікає в річку Коропець. Вчора, 20 липня цілу ніч і день був дощ, тому і підтопило частину вулиць», – розповідає селищний голова.

На щастя, житлові будинки не підтоплені. Зараз у селищній раді будуть створювати спеціальну комісію. Члени цієї комісії проводитимуть подворовий обхід і встановлюватимуть збитки, котрі завдала стихія.

Наразі, скільки саме постраждало дворів у чотиритисячному Коропці, селищний голова ще не знає. Відповідь комісія зможе надати лише після обходу постраждалих. Попередньо, десять городів було підтоплено.