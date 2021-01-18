Споживання газу в Україні зросло до 180-200 млн кубометрів. Як повідомляє видання «Бабель» з посиланням на голову Оператора газотранспортної системи України Сергія Макогона, такий ріст спричинений різким добовим похолоданням .

«У звʼязку зі значним похолоданням добове споживання газу споживачами України збільшилося до 180 млн куб. м. Сьогодні очікуємо збільшення до 200 млн куб м. Система ГТС працює у штатному режимі», – написав Сергій Макогон у Facebook.

У зв'язку з значним похолоданням добове споживання газу споживачами України збільшилося до 180 млн м3. Сьогодні очікуємого збільшення до 200 млн м3. Система ГТС працює у штатному режимі. Опубліковано Sergiy Makogon Понеділок, 18 січня 2021 р.

Макогон розповів, що 200 млн куб м — «це нормальне споживання для даної температури». Згідно з інформацією на платформі прозорості Оператора ГТС, протягом грудня минулого року споживання склало 4,1 млрд куб. м, або 132,5 млн куб. м газу на добу.

Як інформував ZAXID.NET, у понеділок Кабінет міністрів встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр. Така ціна діятиме з 1 лютого до кінця опалювального сезону або до кінця карантину.

Зазначимо, що синоптики прогнозують в Україні протягом цього тижня сонячну, проте морозну погоду. Сильні морози відступлять вже до кінця тижня.