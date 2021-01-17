18 і 19 січня, у період святкування Водохреща, в Україні все ще зберігатимуться сильні морози. Однак з 20 січня температура повітря почне поступово підвищуватися і вже 21 січня в деяких регіонах, зокрема – на заході, очікується до семи градусів тепла.

Як повідомив «Укрінформ» з посиланням на Український гідрометцентр, температура вночі в понеділок, 18 січня, а також у вівторок, 19 січня, коливатиметься від 17 до 22° морозу, у північних і західних областях місцями до 25° морозу. Вдень у понеділок і вівторок очікується 10-15° морозу.

На Закарпатті та крайньому півдні країни у цей період нічна температура повітря становитиме від 10 до 15° морозу, а вдень 5-10° морозу. Така ж денна температура очікується в ці дні і на Прикарпатті.

Опадів 18 і 19 січня не очікується, лише вночі 18 січня у східних областях помірний сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

У середу, 20 січня, на більшості території України вночі очікується від 11 до 18° морозу, вдень на заході близько 0°, в інших регіонах – 4-10° морозу.

Найхолодніше в середу буде на сході: вночі 15-21° морозу, вдень 10-15° морозу.

В четвер, 21 січня, морози послабшають по всій Україні. у західних та більшості південних областей нічна температура повітря становитиме від 1 до 7° морозу, вдень 2-7° тепла. На решті території вночі 21 січня очікується від 6 до 12° морозу (на сході до 17° морозу), а вдень від 3° морозу до 3° тепла.