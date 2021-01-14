Цього року у Львові скасували загальноміське водосвяття
Натомість упродовж дня 19 січня львів'яни зможуть прийти набрати заздалегідь освячену воду
Через карантинні обмеження цього року скасували загальноміське водосвяття, яке на свято Богоявлення, 19 січня, традиційно проводили у центрі Львова.
Як повідомили 14 січня у прес-службі Львівської міськради, мешканці Львова впродовж дня зможуть прийти на площу Ринок і набрати свяченої води з резервуару. Її попередньо освятить капелан міської ради отець Павло Дроздяк. При цьому львів'ян просять дотримуватись вимог карантину – дотримувались дистанції та носили маски.
«На превеликий жаль, цього року, зважаючи на те, що ми живемо в час локдауну, загальноміського освячення води в масштабному урочистому форматі, як було кожного року, не буде. Зараз маємо період хвороби, і ми не можемо спонукати людей збиратися у великій кількості. Але свячена вода біля Ратуші традиційно буде. Наш капелан освятить воду перед Ратушею, і мешканці нашого міста протягом дня зможуть цю воду отримати», – розповів директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.