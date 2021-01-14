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Традиційно воду в центрі Львова освячувало духовенство всіх конфесій

Через карантинні обмеження цього року скасували загальноміське водосвяття, яке на свято Богоявлення, 19 січня, традиційно проводили у центрі Львова.

Як повідомили 14 січня у прес-службі Львівської міськради, мешканці Львова впродовж дня зможуть прийти на площу Ринок і набрати свяченої води з резервуару. Її попередньо освятить капелан міської ради отець Павло Дроздяк. При цьому львів'ян просять дотримуватись вимог карантину – дотримувались дистанції та носили маски.

«На превеликий жаль, цього року, зважаючи на те, що ми живемо в час локдауну, загальноміського освячення води в масштабному урочистому форматі, як було кожного року, не буде. Зараз маємо період хвороби, і ми не можемо спонукати людей збиратися у великій кількості. Але свячена вода біля Ратуші традиційно буде. Наш капелан освятить воду перед Ратушею, і мешканці нашого міста протягом дня зможуть цю воду отримати», – розповів директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.