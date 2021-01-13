Схоже, почався період «після свят»... Чи ще ні? Ми відбули Новий рік, Святвечір, Різдво (дехто навіть два!), а далі що? Скільки там ще?

Нам також набридло святкувати і хочеться вже працювати, але треба ж і зі святами порядок зробити, треба поставити їх на місце! ZAXID.NET відібрав головні християнські та державні свята, щоб нарешті з ними розібратися.

Усе просто – потрібно зрозуміти, що за чим святкувати. Що там далі – Стрітення, Спаса, Благовіщення? Щоб навести лад зі святами, вам потрібно користуватися мишкою – натискаєте на прямокутник із назвою свята і переносите його на нижню частину ігрового екрану, тобто ставите його між тими святами, між якими воно розташоване хронологічно. Чим раніше йде свято, тим вище воно має стояти (першим іде Новий рік і всі інші свята мають іти після нього).

Якщо все правильно зробите, станете повелителем (церковного) календаря.

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