За останні кілька років ми в ZAXID.NET зробили багато проектів про різдвяно-новорічні свята. Це і серйозні тексти про походження свят, і жартівливі тести про готовність іти колядувати чи закінчувати святковий цикл.

На цій сторінці зібрані основні проекти, які можна (а деякі – треба) перечитувати щороку. Невідомі факти про колядки, рецепти на Різдво, історія Діда Мороза, тест на здатність колядувати або повертатись до роботи. Вибирайте, що ще не бачили або вже забули.

Зібрались якось Санта-Клаус, Дід Мороз і Святий Миколай… Дитячий тест

Вся правда про Діда Мороза Розмова із фольклористкою Оленою Чебанюк

Як підготуватися до Різдва по-галицьки Рецепти пані Стефи

Забуті традиції Різдва Маловідомі обряди на Святвечір

Що ви знаєте про Святвечір? Різдвяний тест

Пропалі вертепи Як колядували у Львові в радянський час

Чи вмієте ви колядувати? Різдвяний тест

Три різдвяні історії з музичним супроводом Невідомі факти про відомі колядки

Він ся рождає чи народився? Наївні питання про християнські вітання

Це вже «після свят»? Чи ще ні? Швидкий тест