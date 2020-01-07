Це вже «після свят»? Чи ще ні?
Суспільство

Це вже «після свят»? Чи ще ні?

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Назарій Тузяк, сьогодні 661 1

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Різдво минуло і значить пора завершувати зі святами та повертатися на роботу. Чи ще ні? Це вже настав той період «після свят», на який ми все відклали, чи поки рано хвилюватися?

Спробуємо розібратися разом. Ми задамо вам кілька питань, на які потрібно буде відповісти «так» або «ні». Інколи це будуть не питання, а ствердні речення. Якщо погоджуєтесь із ними, також натискайте кнопку «так», а як ні – ну тоді вже натискайте «ні».

Після короткої перевірки визначимо, ви вже насвяткувалися і готові працювати, чи ще ні.

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Це вже "після свят". Чи ще ні? Швидкий тест
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