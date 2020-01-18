Навіщо люди купаються на Водохреща. У чому сенс

У неділю, 19 січня, українці відзначатимуть завершальне свято різдвяного циклу – Водохреща. Із 07:00 у львівських храмах розпочнуться богослужіння, після яких відбуватиметься освячення води. Прихильників найбільш екстремальної традиції цього дня чекатимуть у трьох місцях: парку «Горіховий Гай» на вул. Володимира Великого, на вул. Шевченка у Винниках та біля озера на Погулянці, де створять комфортні умови для занурення у крижану воду.

Купатися у озері чи річці цього дня, звичайно, не обов'язково, але для багатьох християн саме це є невід'ємним елементом Водохреща. Якщо ж ви щороку здивовано переглядаєте фотографії таких купань із думкою «Нащо вони це роблять?», то маємо невелике пояснення від священика УГКЦ Павла Худа.

«Із моменту освячення води прийнято вважати, що вода стає найчистішою і, очевидно, найздоровішою. Тому існує ця практика купання. Вважається, що благословення сходить на воду, дає їй освячуючу силу. До цього треба ставитися спокійно і нормально – хто не хоче в це вірити, не мусить. Також це хороша нагода нагадати собі момент хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, хоча ми достеменно й не знаємо, чи Христос хрестився саме цього дня», – пояснює ZAXID.NET о. Павло Худ.

Однак якщо ви раніше не купалися у крижаній воді, то краще цього дня не ризикувати.

«Потрібно розуміти, що в Ізраїлі в цей період не є така холодна погода, як в Україні. Тому має бути практика підготовки тіла, не можна легковажити здоров'ям. І не можна Бога спокушати тим, що ось я скупаюся, тому що вода є освячена і нічого мені не буде. Навіть із пошани до здоров'я, яке людині дає Бог, не можна зловживати такими речами», – каже Павло Худ.

Цікаво, що у етнографічних збірниках описують чимало дивних традицій, пов'язаних із цим днем. У деяких регіонах серед дівчат існувала традиція не купання, а вмивання водою з річки – «щоб були рожеві лиця». На Гуцульщині ця традиція мала трішки іншу форму: тут хлопці водили своїх дівчат до ополонок, щоб вмити їх.

Вважалося також, що у момент, коли священик занурює хрест у воду, з неї вистрибує вся нечиста сила і залишається на землі доти, поки хтось не прийде до річки прати білизну. Занурили брудну білизну в річку – чорти повернулися до води.

Якщо хтось охрестився цього дня, то, кажуть, що його все життя супроводжуватиме щастя. А на Слобожанщині навіть вірили, що на Водохреща є така хвилина, коли вода перетворюється на вино.

Для тих, хто вперше готується скупатися на Водохреща у озері чи річці, то радимо перечитати короткий виклад правил безпеки купання у крижаній воді на прикладі «Титаніка».