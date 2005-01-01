Ритуали плавання

У п'ятницю, 19 січня, на Водохреща для львів'ян облаштують чотири місця для безпечного святкового купання. Якщо надумаєте у цей день зануритись у крижану воду, то не зайвим буде перечитати основні поради від рятувальників та медиків – щоб їм менше роботи було.

Передусім, звичайно, потрібно проконсультуватися у лікаря – тим, у кого хворі нирки, діабет або проблеми з тиском, не радять купатися зимою.

Якщо протипоказань немає, можемо переходити до основних правил поведінки на Водохреща.

Виберіть місце

Не додавайте рятувальникам зайвої роботи – виберіть спеціально обладнану ополонку. Купатися краще біля берега та під наглядом тих же рятувальників та медиків.

Поїжте наперед

Хоча б за годину до купання потрібно добре поїсти. Ситно, але без алкоголю. Безпосередньо перед зануренням не можна ні їсти, ні курити.

Візьміть зручний одяг

Одяг має бути таким, щоб його можна було швидко зняти перед зануренням і швидко вдіти після купання. Зі собою краще брати купальник (плавки) і халат. Не забудьте і за зручне взуття, щоб не йти до ополонки босоніж.

Розігрійтеся перед зануренням

Перед тим, як надумаєте заходити у воду, розігрійтеся. Можна поприсідати, побігати, але так, щоб на тілі не виступив піт – буде гірше. Тіло повинне бути гарячим, але не пітним.

Якщо страшно, відступіть

Важливо морально підготуватися. Якщо для вас це перше зимове купання і погляд на холодну воду викликає страх, то не лишнім буде ще раз задуматися, чи варто лізти в ополонку.

Помоліться

Радять також не заходити у воду без молитви. Нехай і коротка, своїми словами, але вона мусить бути.

Занурюйтеся поступово

Не варто пірнати і занурюватися з головою. У воду краще заходити поступово і ненадовго – до 20-30 секунд. Зайти у воду по шию – цілком достатньо.

Не тримайтесь за металеві поручні

Виходити з води також слід обережно. За металеві поручні краще не братися руками, щоб не виникло обмороження. Якщо необхідно, використовуйте сухий рушник.

Одягніться в сухе

Після купання тіло рекомендують розтерти сухим рушником. Можна поприсідати чи виконати кілька інших фізичних вправ, аби зігрітися. Одягніть сухий одяг і випийте гарячого чаю (знову ж таки – продовжуємо утримуватися без алкоголю).

Відігрійтеся

Якщо ви все зробили правильно, але бачите посиніння шкіри та відчуваєте холод, то не виключено, що потрібна допомога медиків. При легкому переохолодженні достатньо тепліше вдягнутися і випити гарячий чай. Якщо ж переохолодження було тривалим, то доведеться лікуватися від обмороження.

Щоки, ніс, вуха можна розтерти чистою рукою, поки не виникне легке почервоніння. Але не розтирайте обморожені місця снігом і не поливайте їх гарячою водою – це ще більше ускладнить ситуацію.