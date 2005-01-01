Львівська міськрада дозволила купатись на Водохреща у чотирьох водоймах

У середу, 17 січня, заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко під час брифінгу озвучив інформацію про локації, де львів'яни зможуть окунутись на Водохреща. Про це інформує портал «Твоє місто».

Зокрема, окунутись можна у водоймах на Погулянці та у Горіховому гаю , а також у Винниках на вул. Шевченка та у Брюховичах (озеро №1). У всіх інших водоймах купання є забороненим.

На цих локаціях будуть працювати пункти обігріву, а також за безпекою стежитимуть рятувальники. Раніше Львівська міськрада заявляла, що посилить контроль за дотриманням заборони купання у міських водоймах Львова.