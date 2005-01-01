У всіх львівських водоймах заборонено купатися на Водохреща

Біля всіх водойм у Львові встановлять таблички «Купатися заборонено»

У всіх водоймах, що є на території міста Львова, заборонено купатися. Про це повідомила прес-служба Львівської міськради, зазначивши, що перед Водохрещам біля водойм посилять контроль та встановлять попереджувальні таблички.

«У всіх наших міських водоймах купатися заборонено. Департамент містобудування дав доручення всім нашим ЛКП, на балансі яких є водойми, поновити таблички «Купатися заборонено» та посилити контроль у час свята Хрещення Господнього. На всіх цих об’єктах буде чергування МНСників з метою забезпечення безпеки», – зазначили у відділі екології департаменту містобудування Львівської міської ради.

Зазначимо, минулого року на Водохреща в місті було облаштовано кілька місць, де можна було зануритись в ополонку.