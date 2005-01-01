Мешканців Львівщини запрошують на Йорданські купання у «Сколівські Бескиди»

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 14:513700

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Мешканців Львівщини запрошують на Йорданські купання у «Сколівські Бескиди»
Урочище «Павлів потік» розташоване недалеко від залізничного вокзалу м. Сколе

У п'ятницю, 19 січня, у межах рекреаційного урочища «Павлів Потік» національного природного парку «Сколівські Бескиди» відбудуться традиційні Йорданські купання. Про це інформує прес-служба ЛОДА.

«Адміністрація НПП «Сколівські Бескиди» запрошує всіх любителів зимового купання й охочих мешканців Сколівщини та гостей парку розділити радість Йорданського водохреща, яке розпочнеться об 11:00 Йорданським освяченням води», - йдеться у повідомленні ЛОДА.

Урочище «Павлів потік» розташоване недалеко від залізничного вокзалу м. Сколе, що за 100 км від Львова.

Додамо, що на Водохреща заборонили купитися у всіх водоймах Львова. У п’ятницю, 19 січня, з метою безпеки мешканців міста на свято Хрещення Господнього біля водойм буде поновлено таблички «Купатися заборонено» та посилено контроль відповідними органами.

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