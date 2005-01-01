На Водохреща у центрі Львова встановлять резервуар з освяченою водою

Освячення води відбудеться 19 січня

У четвер ввечері, 18 січня, на площі Ринок у Львові встановлять резервуар на 1500 літрів для освяченої води. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«Об'єм резервуару 1500 літрів. Минулого року цього обсягу вистачило для усіх охочих, які взяли участь у загальноміському чині освячення води. Ми ретельно стежимо за технічним станом резервуару, виконуємо дезінфекцію та промивку. Артезіанська вода, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачатиметься на площу Ринок з допомогою автоцистерни Галицького ЛШЕД. Резервуар буде встановлений 18 січня увечері, а 19 зранку його наповнять водою», - повідомив заступник директора «Львівводоканал» Юрій Свізінський.

Взяти воду з резервуару зможуть всі охочі безкоштовно.