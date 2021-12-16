Вранці у четвер, 16 грудня, через сильний туман у львівському аеропорту повідомили про значну затримку авіарейсів. Згідно з онлайн-таблом аеропорту, затримуються вісім рейсів на приліт до Львова та сім рейсів зі Львова.

За даними аеропорту, через складні погодні умови, зокрема низьку видимість затримуються такі авіарейси:

Рейс авіакомпанії Ryanair 3280 за маршрутом: Рига – Львів сів на запасний аеродром у Борисполі. Планує вилітати з Борисполя – 10:35. Приліт до Львова – 12:25. Цей рейс буде вилітати зі Львова у Ригу о 12:40. Пасажирам надається харчування у зв’язку з затримкою.

Рейс авіакомпанії Ryanair 3120 Краків – Львів – не вилетів з Кракова до Львова. Затримується на виліт з Кракова до 11:00. Пасажирам надається харчування. Також затримується рейс 3121, що летить до Кракова.

Рейс авіакомпанії Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львів – сідає на запасний аеродром у Борисполі.

Рейс авіакомпанії Wizz Air 4485 Лондон - Львів – сів у Кошице.

Рейс авіакомпанії Мотор Січ 263 Київ - Львів – затримується на виліт з Києва до 12:00.

Рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 201 Київ - Львів затримується до 14:00.

Відповідно рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 401 за маршрутом Львів - Харків затримується до 15:45.

Рейс авіакомпанії Роза Вітрів 162 Київ - Львів – затримується на виліт з Борисполя до 11:00; на виліт зі Львова до 13:15.

Нагадаємо, що раніше ми публікували прогноз погоди у західних регіонах на найближчі дні.