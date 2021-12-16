Через сильний туман у львівському аеропорту затримуються рейси
Наразі відомо про затримку восьми авіарейсів, що летять до Львова
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Вранці у четвер, 16 грудня, через сильний туман у львівському аеропорту повідомили про значну затримку авіарейсів. Згідно з онлайн-таблом аеропорту, затримуються вісім рейсів на приліт до Львова та сім рейсів зі Львова.
За даними аеропорту, через складні погодні умови, зокрема низьку видимість затримуються такі авіарейси:
- Рейс авіакомпанії Ryanair 3280 за маршрутом: Рига – Львів сів на запасний аеродром у Борисполі. Планує вилітати з Борисполя – 10:35. Приліт до Львова – 12:25. Цей рейс буде вилітати зі Львова у Ригу о 12:40. Пасажирам надається харчування у зв’язку з затримкою.
- Рейс авіакомпанії Ryanair 3120 Краків – Львів – не вилетів з Кракова до Львова. Затримується на виліт з Кракова до 11:00. Пасажирам надається харчування. Також затримується рейс 3121, що летить до Кракова.
- Рейс авіакомпанії Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львів – сідає на запасний аеродром у Борисполі.
- Рейс авіакомпанії Wizz Air 4485 Лондон - Львів – сів у Кошице.
- Рейс авіакомпанії Мотор Січ 263 Київ - Львів – затримується на виліт з Києва до 12:00.
- Рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 201 Київ - Львів затримується до 14:00.
- Відповідно рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 401 за маршрутом Львів - Харків затримується до 15:45.
- Рейс авіакомпанії Роза Вітрів 162 Київ - Львів – затримується на виліт з Борисполя до 11:00; на виліт зі Львова до 13:15.
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