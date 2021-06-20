Сильна злива підтопила низку вулиць в Івано-Франківську, в деяких районах немає світла

В Івано-Франківську та області пройшли сильні зливи та грозові дощі, які підтопили вулиці та повалили дерева. Після негоди в деяких районах міста також зникло світло.

Як пише місцевий сайт depo.ua, злива тривала близько 10 хвилин. Вона підтопила центр Івано-Франківська, а також низку районів міста, зокрема вулиці Блавацького, Петлюри, Короля Данила, Грушевського, Довженка та Гординського.

Крім того, підтопило і три вузлові електричні підстанції, передає сайт «ПІК». Тому, в деяких районах міста зникло світло, а також не працюють світлофори. Місцеві мешканці скаржаться, що електрика зникла на вулицях Василіянок, Челюскінців, Горбачевського, Витвицького, Голинського, Галицькій та Коновальця.

Фотографії та відео, зокрема підтоплених вулиць, мешканці публікували в місцевому Telegram-чаті 112. Очевидці пишуть, що на деяких вулицях обірвало електричні дроти, а також лежать повалені дерева.

ДСНС в Івано-Франківській області зазначило, що під вечір інтенсивність опадів знизилася. Для усунення наслідків негоди на Прикарпатті залучили 55 рятувальників та 11 одиниць техніки. Загалом вони зробили 11 виїздів, більшість з яких для розрізання гілок дерев, яких повалив вітер.