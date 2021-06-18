В пʼяти областях України через пориви вітру та грозу без світла залишилися мешканці 80 населених пунктів. Про це повідомила Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 07:00 п’ятниці, 9 червня, без світла залишаються 36 населених пунктів Дніпропетровської області, 24 – Кіровоградської, 16 – Донецької, Київської, 2 – Сумської. Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Рятувальники також повідомили, що через інтенсивні дощі в Дніпрі залишаються частково підтопленими 50 приватних житлових будинків та 101 дворогосподарство. Жертв та постраждалих немає.

Укргідрометцентр повідомляє, що 18 червня в південній частині та східних областях України очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).