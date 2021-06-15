До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

В Україні через негоду без електроенергії залишилися 40 населених пунктів у трьох областях України. Найбільше постраждала Київська область, повідомляє прес-служба ДСНС.

«Станом на 7:00 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 40 населених пунктів у 3 областях, а саме: Київська – 27, Чернівецька – 9 і Кіровоградська – 4», – сказано у зведенні на сайті відомства у вівторок, 15 червня.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Окрім цього, у ДСНС зазначили, що через інтенсивні дощі в місті Дніпро досі залишаються підтопленими 11 приватних житлових будинків та 50 дворогосподарств (з 2 червня були частково підтоплені 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств). Рятувальники продовжують відкачувати воду, її рівень поступово знижується.

Зазначимо, що раніше синоптики попереджали, що через холодний фронт, який зайде в Україну на початку тижня, можливе похолодання. Дощі поки не припиняться.