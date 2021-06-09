Через пориви вітру, дощі та грози без електроенергії залишилися 60 населених пунктів в п’яти областях України. Про це повідомила прес-служба ДСНС в середу, 9 червня.

Рятувальники пояснили, що через негоду спрацювали систем автоматичного захисту ліній електропередач.

Наразі без світла залишаються 21 населений пункт в Житомирській області, 20 – в Донецькій, 14 – у Київській, 4 – в Чернівецькій та ще один на Запоріжжі.

Наразі проводяться ремонтні роботи. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

За даними Укргідрометцентру, вдень 9 червня в більшості областей України очікуються дощі із грозами, а в деяких районах – град та шквали 15-20 м/с.