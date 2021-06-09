У середу, 9 червня, у Львові, Винниках та Брюховичах заплановані відключення електроенергії. «Львівобленерго» проводить планові ремонтні роботи. Через це до 17:00 окремі вулиці будуть без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Відтак із 9:00 до 17:00 без електроенергії будуть:

у Шевченківському районі: вул. Єрошенка, 14,20, вул. Гуні, 15-30, вул. Яцкова, 31-35, вул. Золота, 35-41, вул. Турянського, 29-33;

у Личаківському районі: вул. Мучна, 16.

Також до 17:00 у Винниках без електрики будуть: вул. Забава, 45, 73-139, 82-110, б/н, дачі, Ломоносова, 53-63,74-102, дачі, вул. Сонячна – всі.

У Брюховичах без світла будуть: вул. Квітнева – всі, вул. Зоряна – всі, вул. Миру – всі, вул. Під Осовою – всі.