Національна комісія з регулювання сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну до 1 жовтня 2021 року. Рішення ухвалили на засіданні 26 травня за ініціативи міністерства енергетики.

«Ми маємо спільно моніторити стан підготовки до осінньо-зимового періоду, стан накопичення вугілля, і, як бачимо, приклад цієї зими – імпорт був необхідний. Цілком ймовірно, що ми продовжимо обмеження перетину і після 1 жовтня, але на сьогодні ми готові це зробити [тільки] до 1 жовтня», – заявив голова комісії Валерій Тарасюк.

Згідно з рішенням НКРЕКП, були анульовані результати річних аукціонів, на яких було розподілено пропускну спроможність на 2021 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та Росією і Білоруссю. Регулятор також доручив оператору системи передачі «Укренерго» відшкодувати переможцям аукціонів кошти, сплачені за пропускну спроможність, розподілену на річних аукціонах.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко скерував листа до НКРЕКП з проханням заборонити імпорт електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного співтовариства (Росії та Білорусі).

На думку міністра, орієнтація на імпорт електроенергії з країн-не членів Енергоспівтовариства суперечить стратегічним цілям України у галузі енергетики та потенційно загрожує енергобезпеці. Однією з таких цілей міністр назвав приєднання української енергосистеми до ENTSO-E, вказавши на підготовку до відділення ОЕС України від паралельної роботи з енергосистемами РФ та Білорусі з подальшим приєднанням до європейської мережі.

1 лютого Україна тимчасово відновила імпорт електроенергії з РФ на тлі аварій на енергоблоках і браку палива. Загальний обсяг імпорту за цей день склав 1 млн кВт-год.

Тодішній в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявляв, що в Україні виник брак електроенергії власної генерації. За його словами, це було пов’язано з низькими запасами вугілля на українських ТЕС, а також низькими показниками генерації енергії на сонячних і вітрових електростанціях через погані погодні умови.