Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) вирішила встановити спецмито в розмірі 35% від митної вартості на імпорт автобусів, вантажних і спеціалізованих автомобілів з Білорусі. Відповідне повідомлення МКМТ в четвер,22 квітня, опублікувала газет «Урядовий кур’єр».

Комісія встановила факти дискримінаційних і недружніх дій з боку Білорусі.

«Було встановлено, що урядом Республіки Білорусь створені штучні бар’єри відносно імпортованих з України колісних транспортних засобів у вигляді утилізаційного збору та нерівних умов участі у державних закупівлях, у результаті чого ускладнюється доступ продукції українських підприємств на ринок Республіки Білорусь», – повідомила комісія, перелічивши статті, яким суперечать дії білоруського уряду.

Спецмито застосовується з моменту, коли рішення МКМТ набуде чинності й діятиме до припинення Білоруссю дискримінаційних та недружніх дій щодо України.

Рішення Комісії почне діяти через 10 днів з дня офіційного опублікування, тобто — з 2 травня.

Під дію підвищеного мита потрапляють автобуси (транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше), вантажівки з дизельними двигунами і повною масою 5-20 тонн та більше 20 тонн (виняток зробили для автомобільних шасі).

Також мито діятиме на спецтехніку (автокрани, автомобілі-прибиральники для доріг, автогідропідйомники, автомобілі для поливу і автомобілі-майстерні).

Нагадаємо, раніше Львів відмовився купувати білоруські автобуси через придушення тамтешніми силовиками мирних антипрезидентських протестів. Тоді ж мер Львова Андрій Садовий закликав уряд ввести захисні механізми або спецмито на закупівлю громадського транспорту за кордоном.

Зазначимо, що білоруський МАЗ регулярно перемагав на тендерах в Україні, пропонуючи нижчі ціни за свої автобуси, аніж українські виробники. Окрім Львова, МАЗ перемагав на тендерах в Івано-Франківську. Це стало можливим за рахунок дотацій, які державний МАЗ отримує від білоруського уряду. Таким чином, українські виробники автобусів, такі як «Електрон» чи «Богдан», залишалися у програші.

Коментуючи рішення про введення мита, мер Львова Андрій Садовий заявив, що «дуже підтримує» його.

«Цей досвід, який пройшов Львів, є непростим, але вкрай важливим для розвитку машинобудування в Україні. Хороший приклад того, що децентралізація працює і наш голос сьогодні почули. Наступним кроком мають бути доступні кредити для наших підприємств», – заявив Садовий.

До слова, за останні кілька років Львів закупив громадського транспорту в українського виробника «Електрон» на близько 1,5 млрд грн.