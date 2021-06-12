Грозу прогнозують у другій половині дня 12 червня

У Львові та області в суботу, 12 червня, синоптики оголосили штормове попередженняі через грозу, град та шквали. Дощитиме також і в неділю, 13 червня, можливі сильні пориви вітру.

За інформацією Львівського гідрометцентру, у другій половині дня 12 червня у Львові місцями грози, град. Температура вночі 9–14°С тепла, в горах 5–8°С тепла, вдень 22–27°С тепла.

У неділю, 13 червня, у Львові прогнозують пориви та шквали північно-західного вітру 15–20 м/с. Уночі та вранці значні дощі, грози та град. Удень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, пориви та шквали 15–20 м/с. Температура вночі 8–13°С тепла, вдень 15–20°С тепла.