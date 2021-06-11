У найближчі кілька днів у Львові та області синоптики прогнозують дощі, грози та спеку до +27. Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, на вихідних буде прохолодніше, однак із короткочасними дощами, місцями з градом.

У п’ятницю, 11 червня, очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, удень – короткочасні дощі, грози і град. Вночі та вранці туман. Удень під час гроз можливі шквали 15–20 м/с. Температура вночі 9–14°С тепла, в горах 5–8°С тепла, вдень 21–26°С тепла.

У суботу, 12 червня, на території Львівської області опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі 9–14°С тепла, в горах 5–8°С тепла, вдень 22–27°С тепла.

У неділю, 13 червня, у Львові буде хмарно з проясненнями. Вночі дощі, подекуди значні, вдень місцями короткочасні дощі та грози. Місцями можливі пориви вітру 15–20 м/с. Температура вночі 10–15°С тепла, вдень 17–22°С тепла.

У понеділок, 14 червня, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями. Вночі місцями короткочасні дощі, вдень без істотних опадів. Температура вночі 4–9°С тепла, вдень 17–22°С тепла.

У вівторок, 15 червня, вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 6–11°С тепла, вдень 21–26°С тепла.