Через сутички у Черкасах двом членам «Нацкорпусу» повідомлено про підозру

Двом членам праворадикальної партії «Національний корпус» повідомлено про підозру за фактами «організації масових заворушень і грубого порушення громадського порядку» в місті Черкаси.

Про це повідомила Генпрокуратура на своєму сайті.

«Затримано двох членів партії «Національний корпус», одному з яких 11 березня 2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України (масові заворушення), а іншому цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України», – йдеться в повідомленні ГПУ.

За даними Генпрокуратури, досудове слідство триває, правоохоронці намагаються встановити інших осіб, причетних до подій у Черкасах 9 березня.

Як інформував ZAXID.NET, 9 березня представники націоналістичної партії «Національний корпус» та її бойового крила «Національні дружини» двічі побилися з поліцейськими.

Спочатку вони намагалися прорвати кордон поліцейських біля Адміністрації президента в Києві, застосували сльозогінний газ і піротехніку. У відповідь правоохоронці застосували фізичну силу і спецзасоби. Під час бійки постраждали троє поліцейських.

Увечері цього самого дня «Нацкорпус» влаштував бійку з поліцейськими в Черкасах під час спроби заблокувати кортеж президента Петра Порошенка. Постраждали 22 поліцейських.

Націоналісти вийшли на протест з вимогою «відрубати руки Гладковському» і покарати фігурантів журналістського розслідування Bihus.info про розкрадання в «Укроборонпромі».