Веломарафон відкриють на площі Ринок

Цієї неділі, 27 вересня, у Львові відбудеться веломарафон «Львівська Сотка. Осінь», через який міський електротранспорт курсуватиме зі змінами.

Як повідомили ЛКП «Львівелектротранс», веломарафон відкриють на площі Ринок, тому трамваї, що курсують через центр, тимчасово змінять маршрут: із 10:10 до 10:30 трамвай №1 їхатиме від залізничного вокзалу на Пасічну через Городоцьку, а трамвай №2 – від Коновальця по Вітовського.

Також із 10:00 до 11:00 тролейбусні маршрути №22, №30 та №12 тимчасово курсуватимуть зі змінами:

тролейбус №22: Автовокзал – Степана Бандери та у зворотному напрямку;

тролейбус №30: Ряшівська – Степана Бандери та у зворотному напрямку;

тролейбус №32: Суботівська – пл. Кропивницького та у зворотному напрямку.

Зазначимо, що «Львівська Сотка» – щорічні любительські змагання у форматі веломарафону. Вперше змагання відбулись у 2010 році. З 2018 року змагання відбуваються двічі на рік за різними маршрутами – «Львівська сотка. Весна» та «Львівська сотка. Осінь».