Садовий приїхав на роботу на складаному велосипеді. Фото дня
Фото — Софія Лазуркевич, сьогодні, 10:4723075
Міський голова Львова Андрій Садовий вранці їде площею Ринок на складаному велосипеді. За його словами, він користується ним уже більше двох років, бо його попередній велосипед вкрали свого часу з-під мерії. Тепер у внутрішньому дворику Ратуші облаштований велопаркінг для працівників мерії. Нагадаємо, що 19 вересня у рамках Європейського тижня мобільності у Львові проводять акцію «Велосипедом на роботу», до якої й долучився мер. Метою акції є заохотити впровадження екологічного транспорту, як альтернативи автомобілям.
Фото Львівської міськради
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