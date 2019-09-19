Садовий приїхав на роботу на складаному велосипеді. Фото дня

Міський голова Львова Андрій Садовий вранці їде площею Ринок на складаному велосипеді. За його словами, він користується ним уже більше двох років, бо його попередній велосипед вкрали свого часу з-під мерії. Тепер у внутрішньому дворику Ратуші облаштований велопаркінг для працівників мерії. Нагадаємо, що 19 вересня у рамках Європейського тижня мобільності у Львові проводять акцію «Велосипедом на роботу», до якої й долучився мер. Метою акції є заохотити впровадження екологічного транспорту, як альтернативи автомобілям.

Фото Львівської міськради