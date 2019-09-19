Львів’яни масово долучилися до акції «Велосипедом на роботу»

Учасники акції розповіли, чому обирають велосипед з-поміж інших видів транспорту

Головні новини Львова 19.09Богдан Опока, 19 вересня, 16:01 622 0
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У рамках Європейського тижня мобільності у Львові провели акцію «Велосипедом на роботу». Цьогоріч уже вдев’яте мешканці міста на тиждень пересідають із автомобілів на ровери, щоб добратися до місця праці, навчання або задля мандрівки.

А близько сотні любителів двоколісних у четвер, 19 вересня, спеціально з’їхалися до фонтану Нептуна, що на площі Ринок, — взяти участь у конкурсах та поласувати смаколиками.

Надворі лише 4 градуси вище нуля. Та це не завада для Сашка, який впевнено крутить педалі дорогою на роботу. Юнак захоплено розповідає: «Люди катаються. Навіть незважаючи на те, що холодно, подекуди вітряно, дуже сиро – так, погано – так. Люди все одно катаються. Менше, але катаються».

На велосипеди пересідає все більше львів’ян. Адже цей вид транспорту дозволяє оминати затори на дорогах. А також підтримує тіло в тонусі. І це далеко не всі переваги цього транспорту.

«Наша планета перебуває у страшній біді. І я думаю, що кожна людина має задуматися над тим, щоб їздити на роботу на велосипеді, щоб зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу і хоч якось постаратися зберегти те, що в нас залишилося», — пояснює важливість велосипеда Остап.

Крутити педалі можна не лише по місту, переконані велосипедисти. Тож деякі навіть влаштовують сімейні подорожі.

«Їздили в Польщу на велосипедах два рази. Як туристична поїздка, таке зробили собі. Намічаємо ще дальше розширяти свої краєвиди, свої подорожі. В Грузію хочемо заїхати, подивитися: що там, як там», — розповідають Олександр і Роксоляна.

Усіх любителів добиратися на роботу велосипедами зібрали Радіо Люкс ФМ та партнери. Біля Нептуна влаштували ранкові конкурси з призами.

«Та це супер! Це супер проводити такі акції! Тому що велосипедом на роботу треба їхати. По-перше, це є для здоров’я. А по-друге, створюєш менше якихось проблем на дорозі. Затори стануть меншими, люди будуть менше дратуватися. А раз люди менше дратуються, то в них є що? Правильно! В них є хороший настрій. А Люкс ФМ покликаний робити світ прекраснішим», — каже Назар Бійчук, ведучий Люкс ФМ.

Окрім забав велосипедистів почастували солодощами та кавою. А потім усі роз'їхалися на роботу. Адже у місті за 8 років збудували вже понад 100 км велодоріжок, а в планах облаштувати ще стільки ж.

До слова, цього дня міський голова Львова Андрій Садовий також приїхав на роботу велосипедом.

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