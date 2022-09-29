У деяких населених пунктах окупованої Запорізької області через відмову брати участь у голосуванні на псевдореферендумі українців виселяли з їхніх домівок. Про це під час брифінгу 29 вересня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області російські окупаційні адміністрації вдавалися до виселення цивільного населення з власних будинків. Виселяли саме тих, хто відмовлявся голосувати», – зазначила вона.

За її словами, характерним прикладом примусової участі населення у ініційованих РФ «референдумах» є те, що з 23 по 27 вересня вулицями тимчасово окупованих українських міст та селищ пересувались так звані мобільні групи дільничних виборчих комісій під охороною озброєних російських військовослужбовців. Погрожуючи зброєю, вони вручали перехожим бюлетені і вносили їх до списків учасників голосування.

Вона назвала «референдуми», які ініціювала Росія на тимчасово окупованих територіях України, нікчемними та постановочними.

Нагадаємо, що 27 вересня росіяни озвучили «результати» псевдореферендумів на окупованих територіях. А у Кремлі «референдуми» назвали «такими, що відбулися». У четвер, 20 вересня, в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться «церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій». Раніше Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки повідомило, що Путін 30 вересня анексує окуповані території.

Сьогодні стало відомо, що Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.