СБУ звинуватила в колабораціонізмі 16 організаторів псевдореферендумів
Звинувачення висунули зокрема Пушиліну, Сальдо, Стремоусову та Балицькому
Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам «референдуму» на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя. Серед осіб, яким висунуто звинувачення в колабораційній діяльності, «голова ДНР» Денис Пушилін, «голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області» Євген Балицький, «голові військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Володимирові Сальдо та його заступнику Кирилу Стремоусову, а також призначені окупантами голови громад, ЦВК та секретарі.
«СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя. Служба безпеки України продовжує документувати протиправні дії організаторів та учасників фейкового референдуму на тимчасово окупованих територіях півдня України», – повідомили в СБУ.
На Донеччині підозру повідомили:
- Денис Пушилін, «голова ДНР»;
- Володимир Бідьовка, «голова народної ради ДНР»;
- Олена Радомська, «секретарка ЦВК «ДНР».
На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:
- Євген Балицький, «голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області»;
- Галина Данильченко, «виконуюча обов’язки мера» Мелітополя;
- Олександр Сауленко, «голова військово-цивільної адміністрації Бердянська»;
- Галина Катющенко, «голова центральної виборчої комісії Запорізької області»;
- Андрій Сігута, «голова військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району»;
- Максим Зубарев, «голова Якимівської громади Мелітопольського району».
На тимчасово окупованій частині Херсонської області СБУ висунула підозру:
- Володимирові Сальдо, «голові військово-цивільної адміністрації» області;
- Кирилу Стремоусову, «заступнику голови військово-цивільної адміністрації» області;
- Марині Захаровій, «голові центральної виборчої комісії»;
- Ользі Кулик, «голові територіальної виборчої комісії Генічеського району»;
- Тамарі Мірошниченко, «голові територіальної виборчої комісії Бериславського району»;
- Олені Саяховій, «голові тимчасової виборчої комісії Каховського району»;
- Людмилі Козловій, «голові тимчасової виборчої комісії Скадовського району».
Усіх їх підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Нагадаємо, 20 вересня окупанти та колаборанти на тимчасово захоплених територіях Херсонської і Запорізької областей оголосили «референдуми» про приєднання до Росії та призначили їх на 23-27 вересня.
Лідери багатьох країн заявили, що будь-які російські фіктивні «референдуми» в Україні будуть нелегітимними.
Нагадаємо, що в березні в Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм.
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