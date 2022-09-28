Підозру отримали 16 осіб, серед яких і голова «ДНР» Денис Пушилін

Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам «референдуму» на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя. Серед осіб, яким висунуто звинувачення в колабораційній діяльності, «голова ДНР» Денис Пушилін, «голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області» Євген Балицький, «голові військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Володимирові Сальдо та його заступнику Кирилу Стремоусову, а також призначені окупантами голови громад, ЦВК та секретарі.

«СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя. Служба безпеки України продовжує документувати протиправні дії організаторів та учасників фейкового референдуму на тимчасово окупованих територіях півдня України», – повідомили в СБУ.

На Донеччині підозру повідомили:

Денис Пушилін, «голова ДНР»;

Володимир Бідьовка, «голова народної ради ДНР»;

Олена Радомська, «секретарка ЦВК «ДНР».

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:

Євген Балицький, «голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області»;

Галина Данильченко, «виконуюча обов’язки мера» Мелітополя;

Олександр Сауленко, «голова військово-цивільної адміністрації Бердянська»;

Галина Катющенко, «голова центральної виборчої комісії Запорізької області»;

Андрій Сігута, «голова військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району»;

Максим Зубарев, «голова Якимівської громади Мелітопольського району».

На тимчасово окупованій частині Херсонської області СБУ висунула підозру:

Володимирові Сальдо, «голові військово-цивільної адміністрації» області;

Кирилу Стремоусову, «заступнику голови військово-цивільної адміністрації» області;

Марині Захаровій, «голові центральної виборчої комісії»;

Ользі Кулик, «голові територіальної виборчої комісії Генічеського району»;

Тамарі Мірошниченко, «голові територіальної виборчої комісії Бериславського району»;

Олені Саяховій, «голові тимчасової виборчої комісії Каховського району»;

Людмилі Козловій, «голові тимчасової виборчої комісії Скадовського району».

Усіх їх підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, 20 вересня окупанти та колаборанти на тимчасово захоплених територіях Херсонської і Запорізької областей оголосили «референдуми» про приєднання до Росії та призначили їх на 23-27 вересня.

Лідери багатьох країн заявили, що будь-які російські фіктивні «референдуми» в Україні будуть нелегітимними.

Нагадаємо, що в березні в Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм.