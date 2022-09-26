Колаборант Євген Балицький заявив, що отримав партквиток правлячої в Росії партії на «виборчій дільниці» в Мелітополі

Голова окупаційної адміністрації захопленої росіянами частини Запорізької області, колишній народний депутат України від «Партії регіонів» і «Опозиційного блоку» Євген Балицький повідомив, що став членом провладної російської партії «Єдина Росія». Про це зрадник написав у своєму Telegram-каналі в понеділок, 26 вересня.

«Отримав партійний квиток “Єдиної Россії”, який мені особисто вручив перший заступник голови Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації, секретар генради партії “Єдина Росія” Андрєй Турчак», – написав він.

Балицький додав, що отримав партквиток у Мелітополі на так званій виборчій дільниці. Нагадаємо, там у період з 23 до 27 вересня включно проходить ніким не визнаний «референдум» про «включення» регіону до складу Росії.

Євген Балицький – нардеп VII-VIII скликань («Партія регіонів», «Опозиційний блок»). За інформацією місцевих ЗМІ, він причетний до мародерства місцевих підприємств.

Колишній військовий льотчик Євген Балицький уже віддавна співпрацює з російськими окупантами в Мелітополі. Зокрема, він добровільно надав можливість ретрансляції каналу «Росія 24» на базі свого телеканалу «МТВ-плюс».

У минулому скликанні Верховної Ради він був одним із найбільш проросійських депутатів. Зокрема, Балицький називав спроби повернути Крим «істерією». Вільно їздив до окупованого Криму. 2018 року був одним із 36 депутатів, що голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

У листопаді 2017 року під час суперечок в прямому ефірі одного з телеканалів, Балицькому запропонували виїхати в Росію. У відповідь він сказав, що готовий виїхати разом зі своїм округом, до якого, зокрема, входив нині тимчасово окупований Мелітополь.

Окупанти поставили Балицького керувати захопленими територіями Запорізької області у травні. Українські правоохоронці підозрюють Балицького в державній зраді.