Через витік води на 17 вулицях поблизу центру Львова на півдня припинено водопостачання

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 09:555850

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Через витік води на розі вул. Хімічна та вул. Лемківська «Львівводоканал» припинив водопостачання у цьому мікрорайоні.

«Як проінформували у диспетчерській службі «Львівводоканалу», сьогодні, 4 січня, з 09:30 до 14:30 у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на розі вулиць Хімічна – Лемківська, припинено водопостачання на прилеглих вулицях», – йдеться у повідомленні прес-служби Львівської міськради.

Водопостачання тимчасово припинено на вул. Хімічній, Ставовій, Ремісничій, Циганівка, Малиновій, Підрічній, частково на вул. Липинського, на Городницькій, Лемківській, Перекопській, Східній, Дашкевича, Гайдамацькій, частково на вул. Б. Хмельницького, на Жовківській, Януша, частково на Замарстинівській та прилеглих до них.

Відновити подачу води планують сьогодні ж о 14:30.

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