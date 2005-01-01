Через витік води у Личаківському районі Львова частина мешканців без води

Мешканці Личаківського району без водопостачання

Через аварію на вул. Ніщинського, 28, що у Личаківському районі міста, частина мешканців прилеглих вулиць без водопостачання. Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», ремонтні бригади підприємства ліквідовують витік води на вул. Ніщинського, 28.

Через це з 10:00 до 16:00 буде припинено подачу води на вулицях: Кривчицька Дорога, Духновича, І. Вільде, Копальна, Ніщинського, Міжгірна, Низова, Втіха, Березова, На Копані, Прогулкова, Над Джерелом та прилеглі до них вулиці.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов'язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.