Виверження вулкану Ньїрагонго в Конго

У Демократичній Республіці Конго через виверження вулкану евакуювали українських миротворців. Про це повідомляє прес-служба 18 окремого вертолітного загону ДР Конго.

Зазначається, що виверження вулкану Ньїрагонго почалося ще 22 травня в місті Гома, що у Демократичній Республіці Конго. Через це насутпного дня командування загону ухвалило рішення про евакуацію особового складу, озброєння і військової техніки у безпечне місце.

Евакуація українських миротворців у Конго

Під час переміщення особовий склад діяв згідно з планом евакуації, затвердженим вищим керівництвом ЗСУ.

У повідомленні наголошується, що військовослужбовці у повному складі повернулися в базовий табір, перебувають у черговому режимі і чекають вказівок на випадок повторної евакуації.

Нагадаємо, що один з найактивніших вулканів в світі – Ньїрагонго на сході Демократичної Республіки Конго – почав вивергатися 22 травня. Потік лави зупинився вранці неділі поблизу міста Гома, але дістався місцевого міжнародного аеропорту.

Унаслідок виверження вулкану загинуло щонайменше 13 людей. Дев’ятеро загиблих потрапили в аварію на вантажівці, ще четверо були в’язнями, які намагалися втекти із центральної тюрми Мунзнзе.