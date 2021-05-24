Через виверження вулкану в Конго евакуювали українських миротворців
На сході Демократичної Республіки Конго почав вивергатись один з найактивніших вулканів в світі
У Демократичній Республіці Конго через виверження вулкану евакуювали українських миротворців. Про це повідомляє прес-служба 18 окремого вертолітного загону ДР Конго.
Зазначається, що виверження вулкану Ньїрагонго почалося ще 22 травня в місті Гома, що у Демократичній Республіці Конго. Через це насутпного дня командування загону ухвалило рішення про евакуацію особового складу, озброєння і військової техніки у безпечне місце.
Евакуація українських миротворців у Конго
Під час переміщення особовий склад діяв згідно з планом евакуації, затвердженим вищим керівництвом ЗСУ.
У повідомленні наголошується, що військовослужбовці у повному складі повернулися в базовий табір, перебувають у черговому режимі і чекають вказівок на випадок повторної евакуації.
Нагадаємо, що один з найактивніших вулканів в світі – Ньїрагонго на сході Демократичної Республіки Конго – почав вивергатися 22 травня. Потік лави зупинився вранці неділі поблизу міста Гома, але дістався місцевого міжнародного аеропорту.
Унаслідок виверження вулкану загинуло щонайменше 13 людей. Дев’ятеро загиблих потрапили в аварію на вантажівці, ще четверо були в’язнями, які намагалися втекти із центральної тюрми Мунзнзе.